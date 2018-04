Tusk: EU staat achter bondgenoten

De Europese Unie zal zich met haar bondgenoten opstellen aan de kant van gerechtigheid. Dat liet Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders, weten in reactie op de raketaanvallen van de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië op chemische doelen in Syrië als vergelding voor de gifgasaanval in Douma.

„De aanvallen maken duidelijk dat het Syrische regime samen met Rusland en Iran niet door kunnen gaan met deze menselijke tragedie, ten minste niet zonder kosten”, twitterde Tusk. Syrië, maar ook Iran en Rusland, staan maandag op de agenda van overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Mogelijk besluiten zij tot extra sancties.

NAVO-chef Jens Stoltenberg sprak steun uit voor de aanvallen. „Dit zal de mogelijkheden van het regime om het Syrische volk verder te bestoken met chemische wapens verder verkleinen. Het gebruik van chemische wapens is onaanvaardbaar, en de verantwoordelijken zullen rekenschap moeten afleggen.”

De inbreuk op het verbod op het gebruik van chemische wapen vraagt om een collectieve en effectieve reactie van de internationale gemeenschap, aldus Stoltenberg in een verklaring.