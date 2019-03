Tusk: EU betreurt stemresultaat in Lagerhuis

De EU „betreurt” het resultaat van de stemming in het Britse Lagerhuis en is „teleurgesteld dat de Britse regering er niet in is geslaagd een meerderheid te krijgen voor het terugtrekkingsakkoord van november.” Dat verklaart de woordvoerder van EU-president Donald Tusk in een reactie op de nederlaag van premier Theresa May.

„De EU van haar zijde heeft er al het mogelijke aan gedaan. Gezien alle extra garanties die we in december, januari en gisteren hebben gegeven is moeilijk te zien wat meer we nog kunnen doen. Als er een oplossing is, kan die alleen in Londen worden gevonden.”

De hoofdonderhandelaar namens de EU, Michel Barnier, twitterde ook dat „de impasse alleen in het VK kan worden opgelost.” Met nog maar 17 dagen tot de officiële dag van het Britse vertrek uit de EU vreest de Europese Commissie dat de kans op een brexit zonder afspraken met de EU over de scheiding en de toekomst „aanzienlijk” is toegenomen. „Onze voorbereidingen op een wanorderlijke brexit zijn nu belangrijker dan ooit”, aldus Barnier.

De EU is volgens bronnen in Brussel bereid om een verlenging van de brexitdeadline op 29 maart om 23.00 uur (middernacht 30 maart in Brussel) te overwegen als May daarom zou vragen. Maar de 27 EU-leiders, die volgende week voor een al lang geplande Top bijeenkomen, moeten daar unaniem mee instemmen en willen niet een verlenging toestaan zonder zicht op een oplossing.