Tusk: emotie maakt brexitdeal niet simpeler

Emoties en confrontatie zullen overeenstemming over de brexit niet vergemakkelijken. Daar waarschuwt EU-president Donald Tusk de Britse regering voor in de laatste fase van de onderhandelingen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Binnen twee weken wordt duidelijk of er een deal kan komen over de scheiding en toekomstige relatie.

Tusk riep de partijen op elkaar te respecteren en spijkers met koppen te slaan nu het partijcongres van de conservatieven voorbij is. „De EU vergelijken met de Sovjet-Unie is onverstandig en beledigend”, zei hij in Brussel, verwijzend naar de speech van buitenlandminister Jeremy Hunt eerder deze week. „We moeten focussen op praktische en realistische manieren waarop we de schade van de brexit aan beide kanten van het Kanaal kunnen minimaliseren.”

Maar de EU zal haar belangen niet verkwanselen, aldus de Pool. Ook benadrukte hij dat de EU achter Ierland staat en de noodzaak om geen harde grens te krijgen tussen (het Britse) Noord-Ierland en (EU-lidstaat) Ierland als de Britten uit de EU zijn gestapt.