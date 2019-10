Tusk: dreigement Erdogan onaanvaardbaar

Het dreigement van de Turkse president Erdogan om miljoenen Syrische vluchtelingen in Turkije naar Europa te sturen als de EU niet inbindt over de Turkse operatie in Syrië, is totaal ongepast. Dat zei EU-president Donald Tusk vrijdag in Nicosia. „We zullen niet aanvaarden dat vluchtelingen als wapen worden ingezet en worden gebruikt om ons te chanteren.”

Turkije moet begrijpen dat de militaire acties kunnen leiden tot weer een „humanitaire catastrofe”, wat volgens Tusk totaal onaanvaardbaar zou zijn. Hij herhaalde de Europese oproep aan Ankara de operatie stop te zetten. Voor Europa en de VS is het in de steek laten van de Koerdische SDF-strijders, die cruciaal waren en zijn voor de strijd tegen terreurgroep IS, een slecht idee, voegde Tusk eraan toe.

De EU beraadt zich op stappen tegen Turkije. De ministers van Buitenlandse Zaken en de regeringsleiders spreken daar volgende week over. Ook in de kwestie van de „ondermijnende” Turkse booractiviteiten bij Cyprus blijft de EU Ankara veroordelen.