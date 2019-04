Turkse minister langs bij Blok

Voor het eerst sinds de hoog oplopende diplomatieke spanningen tussen Nederland en Turkije in maart 2017, komt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken naar ons land. Mevlüt Çavuşoğlu is donderdag in Amsterdam voor de Wittenburg Conferentie, het jaarlijkse ministeriële overleg tussen Nederland en Turkije.

Twee jaar geleden raakte de relatie in een diepe crisis toen Nederland een aantal Turkse bewindslieden weigerde hier campagne te laten voeren. Vorig jaar juli werden de betrekkingen weer hersteld. Een paar maanden later was Blok in de Turkse hoofdstad Ankara om de banden aan te halen. Het bezoek van Çavuşoğlu is hier een vervolg op.