Turkije wil flink meer handel met Nederland

Turkije wil de handel met Nederland flink opvoeren. Dat zei de Turkse minister van Handel Ruhsar Pekcan na een ontmoeting met minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) in de Turkse hoofdstad Ankara.

Eind 2021 moet het handelsvolume tussen beide landen 10 miljard dollar bedragen. Dat is nu nog 8 miljard. De band met Nederland is „strategisch en voor de lange termijn”, liet Pekcan weten.

De relatie kende de afgelopen jaren veel hobbels. Met als hoogtepunt de diplomatieke ruzie in maart 2017 toen het kabinet-Rutte II een Turkse minister de toegang tot het land weigerde en een andere Turkse bewindsvrouw het land uitzette.

De banden waren daarna een jaar lang sterk bekoeld. De Nederlandse ambassadeur was niet meer welkom in Ankara. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan beschuldigde de Nederlandse regering zelfs van nazi-sympathieën.

Sinds vorig jaar zomer de betrekkingen zijn ontdooid, wordt in beide hoofdsteden gewerkt aan herstel. „Na een periode van stilte zal het weer vooruitgaan”, verklaarde Pekcan. Dat gebeurt vooral op economisch vlak, op politiek gebied liggen de meningen ver uiteen.

Het bezoek van Kaag is de uitkomst van het opwarmen van de relatie. Vijf jaar geleden spraken de landen af om regelmatig op ministersniveau over handel te gaan praten. Door ruzies bleef het beperkt tot een ontmoeting in 2016.

Kaag nam in haar kielzog vertegenwoordigers van tien grote bedrijven mee, waaronder ING en Philips. „De relatie is verder versterkt”, aldus Kaag. Begin volgend jaar staat al een nieuwe ontmoeting gepland tussen de ministers. Pekcan hoopt dan naar Nederland te komen.

Kaag benadrukte dat voor een gezonde handelsrelatie een gezonde rechtsstaat essentieel is. Ze heeft ook de Turkse Nederlanders die vastzitten in Turkije benoemd. Ze sprak in de ochtend met vijf mensen over de mensenrechten in het land.

De handel tussen Nederland en Turkije bleef de afgelopen jaren groeien, ook toen er ruzie was. „Tijdens de crisis ging de handel door”, zegt ambassadeur Marjanne de Kwaasteniet. Deze ontmoeting geeft daaraan weer „nieuwe impulsen”.

Ook de valutacrisis van vorig jaar schrikt bedrijven nog niet af. Toen verloor de Turkse lira 30 procent van zijn waarde. De economie kromp daarna. Veel van de 3000 Nederlandse bedrijven in Turkije zijn er al lang gevestigd.