Turkije aangesproken op arrestatie IND-advocaat

Nederland heeft de Turkse autoriteiten aangesproken op de arrestatie van een Turkse advocaat die voor de Nederlandse ambassade werkte. Deze „vertrouwenspersoon” bezat mogelijk gevoelige informatie over Turken die in Nederland asiel hebben aangevraagd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken „heeft op diplomatiek niveau zowel in Nederland als in Turkije contact gehad met de Turkse autoriteiten en die hierover aangesproken”, zegt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel). Het ministerie heeft ook de opgepakte vertrouwenspersoon gesproken, maar de Turkse autoriteiten bleven daar steeds bij. Daardoor konden de ambtenaren niet vragen welke informatie er in handen van de Turken is gevallen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft de asielzoekers van wie de dossiers in handen van Turkije zijn gevallen meteen een verblijfsvergunning toegekend, omdat zij mogelijk gevaar lopen.