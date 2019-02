TUI leidt vluchten België om naar buurlanden

Vanwege de nationale staking in België leidt luchtvaartmaatschappij TUI fly haar 36 vluchten van woensdag om naar Nederland en Frankrijk. Reizigers worden met bussen van en naar de luchthavens gebracht. De vluchten vertrekken of landen in Maastricht, Eindhoven, Amsterdam, Lille of Parijs. De maatschappij stelt mensen die hebben geboekt op de hoogte van de veranderingen.

Het vliegveld van Brussel raadt passagiers aan hun vlucht te verplaatsen naar een andere dag als ze voor woensdag hebben geboekt. De luchthaven verwacht grote overlast door annuleringen, vertragingen en problemen met de bagage. Bovendien is het treinverkeer verstoord door de staking. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines schrapt woensdag 150 van de 222 vluchten, waardoor ruim 11.000 passagiers worden gedupeerd.

De vakbonden hebben opgeroepen tot de staking omdat er onvoldoende loonsverhoging in het verschiet ligt.