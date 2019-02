Tsjetsjeniëgangers vrijgesproken in België

Twee Nederlanders die in 2010 probeerden naar Tsjetsjenië te reizen om daar te vechten voor de islamitische zaak zijn vrijgesproken in België. Samir S. en Soufian B. werden met vier andere mannen eerder veroordeeld tot jarenlange celstraffen, maar het hof van cassatie in Brussel sprak hen definitief vrij.

De twee Nederlanders waren samen met landgenoot Redouan A. via Turkije naar Iran gereisd, waar ze werden tegengehouden en teruggestuurd naar Nederland. Via Tsjetsjeense contacten in Antwerpen, Duitsland en Oostenrijk hadden ze tips gekregen over hoe ze Tsjetsjenië konden bereiken, daarbij geassisteerd door Antwerpenaar Hasan H.

Eind 2010 werden in totaal veertien verdachten opgepakt. De gerechtshoven in Antwerpen en Gent veroordeelden eerder een grote groep vermeende jihadisten tot celstraffen van vijf tot twaalf jaar. Het hof van cassatie had er al acht vrijgesproken, en nu ook de laatste zes.