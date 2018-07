Trump ontvangt Juncker in Oval Office

President Donald Trump ontvangt Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker woensdag in het Witte Huis om te praten over verbetering van de trans-Atlantische handelsbetrekkingen. Beide leiders zeggen een „sterker economisch partnerschap” te willen smeden.

Het handelsconflict tussen de VS en de EU dreigt te escaleren nu de VS niet alleen de heffingen op staal en aluminium heeft verhoogd, maar ook dreigt met fors hogere importtarieven op Europese auto’s en auto-onderdelen. De EU heeft Trump ter afschrikking al nieuwe tegenmaatregelen in het vooruitzicht gesteld.

Volgens de Amerikaanse president benadelen EU-lidstaten de VS al vele jaren op handelsgebied. Hij dreigt elk land dat geen betere deal sluit met hogere tarieven. Trump lijkt daarbij niet te beseffen dat de EU op handelsgebied als blok opereert, hoewel hij de unie onlangs op dat vlak wel een „vijand” noemde.

Juncker en zijn tienkoppige delegatie, onder wie EU-handelscommissaris Cecilia Malmström, hebben geen handelsaanbod bij zich. De Luxemburger zal de Europese kijk op vrije en eerlijke handel belichten en proberen de onderlinge spanningen te ‘dedramatiseren’. Hij heeft ter voorbereiding advies ingewonnen bij enkele EU-regeringsleiders. Onder hen premier Rutte, die Trump begin deze maand al opzocht.

De ontmoeting in het Oval Office staat gepland om 19.30 uur Nederlandse tijd. Juncker houdt aansluitend om 22.00 uur een toespraak bij het Centre for Strategic and International Studies (CSIS), een Amerikaanse denktank.