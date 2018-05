Truck ramt bankkantoor, 2-jarig kind komt om

Een meisje van twee jaar is in Kortenberg bij Brussel om het leven gekomen toen ze door een slingerende truck werd geraakt. Haar vader raakte zwaargewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De vrachtwagenchauffeur, die een graafmachine vervoerde, kwam volgens getuigen uit de richting van Zaventem en begon ineens om onduidelijke redenen te slingeren. Daarbij werd een tiental auto’s geraakt. De truck kwam uiteindelijk tegen de gevel van een bankfiliaal tot stilstand. Er raakten nog vijf andere mensen gewond, onder wie de chauffeur. Hij raakte bekneld in zijn cabine maar kon snel worden bevrijd.

De vader en zijn dochter liepen op een vijftigtal meter afstand van de bank toen zij „van de weg werden gemaaid”, aldus de burgemeester van Kortenberg, Chris Taes. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Het verkeer wordt omgeleid. De ravage is volgens getuigen groot.