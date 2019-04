„Troebel zicht op miljardenfondsen Rijk”

Het is vaak schimmig wat er gebeurt met de kredietfondsen waar het Rijk steeds vaker mee werkt om mensen tot bepaald gedrag aan te zetten. De dertig grootste zogeheten revolverende fondsen beschikken al over minstens 3,6 miljard euro. Maar het ontbreekt kabinet en Kamer aan overzicht, waarschuwt de Algemene Rekenkamer.

Ministers gebruiken zulke fondsen steeds vaker om bijvoorbeeld de verduurzaming van huizen op gang te brengen, de ontwikkeling van nieuwe technologie of de handel met ontwikkelingslanden. Het Rijk stort een startbedrag, wat kan worden uitgeleend aan investeerders. Zodra die rente betalen of hun lening aflossen, kan dat geld naar het volgende project. Zo zouden steeds nieuwe projecten van de grond moeten komen, zonder dat de overheid weer de knip moet trekken.

Geen enkele minister heeft het overzicht over de fondsen en ze kennen geen eigen regels, constateert de Rekenkamer, die toeziet op de uitgaven van het Rijk. Bovendien weet de Tweede Kamer vaak niet precies hoeveel geld er in een fonds wordt gestopt en voor hoelang. Ook de opbrengst is vaak onduidelijk.