Transparantieplicht overheid afgezwakt

Een wetsvoorstel dat de overheid transparanter moet maken, wordt afgezwakt. De initiatiefnemers, D66 en GroenLinks, zijn gezwicht voor de bezwaren dat de wet moeilijk uitvoerbaar is en de overheid wel erg op kosten zou jagen.

Het wetsvoorstel kreeg in april 2016 al de zegen van de Tweede Kamer, maar wachtte nog op groen licht van de Eerste Kamer. De wet schreef onder meer voor dat overheden al hun in- en uitgaande stukken moesten opnemen in een register. Zo zouden burgers gemakkelijk kunnen zien welke informatie in te zien is.

Dat stuitte op verzet van ambtenaren. Daarom laten de initiatiefnemers van de wet het register vallen. In ruil komt er een „overheidsbreed meerjarenplan” om informatie digitaal toegankelijker te maken voor belangstellenden. Ook worden er contactpersonen aangewezen die burgers de weg kunnen wijzen.

Ook het voorschrift dat overheden al hun informatie na vijf jaar actief openbaar moeten maken, vervalt. Dat wordt nu alleen verplicht als om de stukken is gevraagd.

Door de wijzigingen lopen de kosten van de wet niet meer jaarlijks in de miljarden, maar blijft het bij enkele tientallen miljoenen, blijkt volgens verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren uit de ramingen.