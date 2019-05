Training Irak vermoedelijk in weekend hervat

De trainingsmissie van de Nederlandse militairen in Noord-Irak wordt ¨naar verwachting" het komende weekend weer hervat. Dat laat het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer weten. De trainingen waren zondag stilgelegd vanwege een ¨dreiging" die niet nader werd gespecificeerd.

De training in de hoofdstad Bagdad is al weer hervat. Dat geldt ook voor de activiteiten van de NAVO-missie, schrijven ministers Ank Bijleveld (Defensie) en Stef Blok (Buitenlandse Zaken). In Bagdad zijn enkele Nederlanders actief voor deze missies, in Erbil in het noorden gaat het om ruim vijftig militairen.

"Het kabinet houdt de situatie zoals altijd nauwgezet in de gaten en toetst doorlopend of het verzorgen van trainingen door Nederlandse militairen verantwoord is. De veiligheid van onze mensen gaat daarbij boven alles", aldus de bewindslieden.

Duitse media meldden eerder dat de missie was opgeschort omdat er aanwijzingen zouden zijn voor mogelijke aanvallen gesteund door Iran. De spanningen in de regio zijn opgelopen. Amerika heeft een vliegdekschip richting Iran gestuurd. Het land haalt een deel van zijn diplomatiek personeel terug uit Irak.