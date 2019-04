Traangas bij school Brussel om misbruikrel

De Belgische politie heeft dinsdagmiddag bij een school traangas gebruikt tegen ouders die denken dat er een kind is misbruikt. Uit medisch onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van zedendelicten of geweld, had het Openbaar Ministerie eerder op de dag gemeld.

Een moeder van een 4-jarig meisje van de school in de Brusselse gemeente Schaarbeek had vorige week bloed in het ondergoed van haar dochter ontdekt waarna ze een klacht indiende. Volgens het OM had het kind een infectie die bloedingen kan veroorzaken en is geen sprake van een misdrijf.

Maandag betoogde al een kleine tweehonderd bezorgde mensen bij de Franstalige school. Onder hen veel ouders die het OM niet geloven. Het protest werd dinsdag heftiger, wat leidde tot relletjes. Er werden voorwerpen naar de ramen van de school gegooid. Bij de inzet van het traangas raakte een vrouw gewond. Zij werd uit voorzorg naar een ziekenhuis afgevoerd.