Tot zeven jaar celstraf voor mensensmokkel

De Brusselse rechtbank heeft zes leden van een bende mensensmokkelaars veroordeeld tot gevangenisstraffen van een tot zeven jaar, terwijl een zevende een werkstraf van 100 uur kreeg.

De groep smokkelde in 2017 vanuit Brussel minstens dertig migranten uit Irak, waaronder achttien minderjarigen, naar Groot-Brittannië. De Irakezen konden voor het vervoer kiezen uit een soort menu: de laadruimte van een vracht- of koelwagen, een bestelbus of een personenwagen, voor 7000 tot 13.000 euro per persoon.

De bende werd opgerold toen de politie in Brussel een bestelwagen met Britse nummerplaat controleerde. De twee Britse bestuurders bleken op weg naar Engeland met twee Iraakse vrouwen aan boord. De bestuurders maakten deel uit van een criminele organisatie die mensentransporten organiseerde en regelmatig een beroep deed op handlangers die met hun wagen vanuit Groot-Brittannië kwamen. De rekening werd meestal via tussenpersonen in Irak voldaan.

De bendeleden communiceerden via applicaties als WhatsApp met elkaar in codetaal, waarbij ‘mussen, kippen en hanen’ stond voor kinderen, vrouwen en mannen. De hoofdverdachten hebben zelf in België asiel gekregen en stonden volgens hun advocaten onder zware morele druk vanuit Irak om andere mensen, familieleden en vrienden te helpen.