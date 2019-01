Tot eind volgende week geen geworteld kind weg

De regeringspartijen krijgen een adempauze om het eens te worden over verruiming van het kinderpardon. Tot eind volgende week worden er geen asielzoekers met kinderen uitgezet die al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven.

Maar dat is puur toeval, benadrukt staatssecretaris Mark Harbers (Asiel). Hij heeft geen opdracht gegeven om de uitzettingen stil te leggen. Er stonden er simpelweg geen gepland.

Coalitiepartijen CDA, D66, ChristenUnie en een aantal oppositiepartijen, samen een meerderheid in de Tweede Kamer, willen het kinderpardon verruimen. Tot het zover is moeten kinderen die straks mogelijk alsnog in Nederland mogen blijven, niet worden uitgezet, vinden ze.

Maar daar wil Harbers niet aan, en zijn partij VVD evenmin. Op verzoek van GroenLinks laat de staatssecretaris wel weten dat er voorlopig geen zogeheten gewortelde kinderen op het vliegtuig worden gezet. De Kamer hoeft daardoor niet te vrezen dat er een gezin wordt uitgezet voordat hij zich over het kinderpardon en een eventuele ‘uitzetstop’ heeft kunnen uitspreken.

Volgende week buigt de Kamer zich over het kinderpardon. De coalitiepartijen overleggen donderdag opnieuw om voor dat debat een oplossing te vinden voor het meningsverschil tussen VVD en haar drie regeringspartners.

GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt van „een goede eerste stap. Dit geeft de politiek een week om tot een permanente oplossing te komen.”