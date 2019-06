Tot 20 jaar voor moordpoging op kippenboer

Drie Nederlanders zijn in België veroordeeld tot lange celstraffen voor een moordpoging op een kippenboer in het Vlaamse Rijkevorsel. De rechtbank in Turnhout legde twee mannen twintig jaar celstraf op en de bestuurder van de vluchtauto twaalf jaar.

De kippenboer werd op 6 april 2017 op zijn erf opgewacht door twee gemaskerde mannen, die hem meteen onder vuur namen. Hij kreeg vier kogels in zijn lijf, maar overleefde de aanslag. Het motief achter de moordpoging is nooit duidelijk geworden.

Op de bivakmuts die het slachtoffer van een van de schutters wist af te trekken, werd DNA-materiaal aangetroffen. Het onderzoek leidde naar een veertiger uit Oosterhout en een dertiger uit Breda. De rechtbank acht bewezen dat zij hebben geschoten in de plaats niet ver over de grens bij Breda. Een veertiger uit Etten-Leur werd veroordeeld voor zijn rol als chauffeur van de vluchtauto.

Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 7500 euro toegewezen.