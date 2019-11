Tot 14 jaar voor gewelddadige jongerenbende

De rechtbank van Antwerpen heeft zeven leden van een jongerenbende die in en rond Antwerpen actief was tot celstraffen van vier tot veertien jaar veroordeeld voor een reeks overvallen, poging tot moord en foltering. De zwaarste straf was voor de 19-jarige Dylan V.A. voor een moordpoging op een jongen die urenlang gefolterd werd. Na de uitspraak brak er een vechtpartij uit in de zittingszaal.

De bende noemde zich „van horen, zien en zwijgen” en was tussen september en november vorig jaar actief in Antwerpen, Boom en Stabroek. De groep bestond uit negen leden, onder wie twee minderjarigen. De bende, die volgens de politie „in veel gevallen extreem zwaar geweld gebruikte”, werd begin dit jaar opgerold.

Zo toog de hele groep op 29 oktober 2018 naar het appartement in Boom van een vroegere vriend die bij de politie zou hebben geklikt. Het slachtoffer werd tien uur vastgehouden en in die tijd herhaaldelijk geslagen met verschillende voorwerpen en gestoken met een schroevendraaier. Ook probeerde V.A. hem in brand te steken. Het slachtoffer wist op een onbewaakt moment te ontsnappen.