Topman Hamers begrijpt ‘negatieve beeld’ ING

ING-topman Ralph Hamers begrijpt het negatieve beeld van ING dat de afgelopen maanden is ontstaan. Zijn bank ligt onder vuur door onder meer een geruchtmakende witwasaffaire en een rel rond een inmiddels afgeblazen salarisverhoging voor hemzelf.

„Ik denk dat wij als ING de hand in eigen boezem moeten steken”, zei Hamers tijdens een gesprek met de Tweede Kamer.

Vooral de witwaszaak, waarover ING afgelopen nazomer een schikking van in totaal 775 miljoen euro trof, zit Hamers niet lekker. „Ik kan wat daar fout is gegaan niet terugdraaien, ik kan wel zeggen dat ik het heel erg vind”, zei hij. „Het had nooit mogen gebeuren, maar het is wel gebeurd. Dat raakt iedere medewerker van ING, en mij ook.”

ING werd op de vingers getikt omdat de bank jarenlang veel te weinig deed om witwassen door klanten te voorkomen. Verbetering van de controleprocessen heeft volgens Hamers „de hoogste prioriteit”.