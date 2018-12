Topambtenaren Buza en Defensie weg

Zowel de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken als die van Defensie krijgt een nieuwe functie. Ze worden beiden ambassadeur.

Topambtenaar Wim Geerts van Defensie gaat naar China. Hij was eerder ambassadeur in Canada en sinds juni 2016 de hoogste ambtenaar bij Defensie. Bij Buitenlandse Zaken vertrekt secretaris-generaal Joke Brandt om permanent vertegenwoordiger bij de VN in New York te worden.

Ook in Moskou komt een nieuwe ambassadeur. Rob Zwartbol gaat van Indonesië naar Rusland.