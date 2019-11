Topambtenaar weg bij Justitie en Veiligheid

Secretaris-generaal Siebe Riedstra vertrekt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De hoogste ambtenaar van het departement gaat uiterlijk op 1 april weg, meldt het ministerie.

Riedstra zou niet gedwongen vertrekken. „Na vier prachtige jaren op dit ministerie is het tijd om de estafettestok over te geven aan een nieuwe secretaris-generaal”, laat hij in een verklaring weten.

Hij werd half juni 2015 secretaris-generaal van het departement dat toen een zware tijd doormaakte met het vertrek van minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven om de beruchte ‘bonnetjesaffaire’. Door de komst van Riedstra zouden de nieuwe bewindslieden een nieuwe start kunnen maken, werd destijds gezegd.

Maar onder de leiding van Riedstra verdwenen de problemen niet. Zijn plaatsvervanger vertrok nadat hij in opspraak was geraakt omdat hij zich had bemoeid met een onderzoek van het OM. En staatssecretaris Mark Harbers stapte eerder dit jaar op na de Kamer onjuist te hebben ingelicht. Zijn ambtenaren hadden in een document ernstige misdrijven door asielzoekers weggelaten.

Riedstra (1955) was eerder secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij wordt na de zomer directeur van ABD TOPConsult.