Top over topbanen EU geschorst tot dinsdag

Na bijna een etmaal onderhandelen over de verdeling van de topbanen in de EU zijn de regeringsleiders het nog steeds niet eens geworden. EU-president Donald Tusk schorst de top daarom tot dinsdag 11.00 uur, heeft zijn woordvoerder bekendgemaakt.

Na een avond, nacht en ochtend van beraadslagingen slaagden de 28 er niet in een kandidaat voor te dragen om de Europese Commissie te leiden. De naam van Frans Timmermans blijft rondgaan, maar de verdeling van de banen, waaronder die van de vertrekkende Tusk zelf, blijkt een puzzel die maandag nog niet kon worden opgelost.

Naast de opvolging van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en permanent raadsvoorzitter Tusk moet ook de post van EU-buitenlandchef, nu ingevuld door Federica Mogherini, worden geregeld. Daarnaast komt ook de baan van Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, vrij.

De puzzel is zo ingewikkeld omdat de verdeling van de ‘poppetjes’ zo gebalanceerd mogelijk moet zijn, onder meer rekening houdend met waar ze vandaan komen en van welke politiek kleur ze zijn. Binnen de grootste politieke familie in de EU, de christendemocratische EVP, is veel onvrede dat hun kandidaat Manfred Weber als commissievoorzitter door veel leiders niet wordt gesteund. Gepoogd wordt een oplossing te vinden die voor deze partij aanvaardbaar is.

EU-leiders weer bijeen na doorwaakte nacht