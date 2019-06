Top over EU-banen met vertraging van start

De top van de EU-regeringsleiders die moet leiden tot een voordracht van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie is met forse vertraging begonnen. Het overleg in Brussel zou volgens het programma om 18.00 uur van start gaan, maar vanwege allerlei informele overlegjes werd dat drie keer uitgesteld. Om 21.30 uur was het zover, meldde de woordvoerder van EU-president Donald Tusk.

Het belooft een lange avond te worden, kondigden meerdere leiders aan. Het voorstel van Tusk om Frans Timmermans voor te dragen als commissievoorzitter stuit op het nodige verzet. Ook over andere posten die moeten worden ingevuld zal nog flink worden onderhandeld.

Net als bij de eerdere diners over personeelskwesties worden de telefoons van de 28 leiders geblokkeerd. Mochten ze er niet uitkomen, dan kunnen ze zo nodig maandag bij het ontbijt verdergaan.