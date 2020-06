Toiletten en douches op campings vanaf 15 juni weer open

Toiletten en douches op Nederlandse campings mogen vanaf 15 juni weer open. Dat heeft het kabinet dinsdag besloten. Oorspronkelijk stond de heropening gepland voor 1 juli. Wel moeten gasten in deze gemeenschappelijke voorzieningen de 1,5 meter afstand aanhouden. De sector zelf begrijpt niet waarom ze niet nu al de sanitaire gebouwen mogen openen.

Het kabinet besloot de openingsdatum te vervroegen, omdat ook al was besloten om vanaf 15 juni het toerisme weer onder voorwaarden toe te staan. „We willen juist dat mensen hun vakantie een beetje spreiden, en dan moeten die toiletgebouwen natuurlijk open zijn”, zei zorgminister Hugo de Jonge dinsdag. „Dus u kunt gaan boeken.” Vanaf 15 juni zijn toeristen uit de meeste Europese landen ook weer welkom in Nederland.

De Jonge verwijst in een brief aan de Tweede Kamer naar een advies dat hij had gevraagd aan het RIVM. Daarin staat dat de hoge luchtvochtigheid in douches waarschijnlijk niet leidt tot meer verspreiding van het coronavirus, zodat het aanhouden van 1,5 meter afstand afdoende is. De minister gaat ervan uit dat de branches zich houden aan de adviezen van het RIVM.

Brancheorganisatie HISWA-RECRON snapt niet waarom de ruim 2600 aangesloten campings niet meteen de deur van de sanitaire gebouwen mogen openen. Directeur Geert Dijks: „Als het op 15 juni kan, waarom dan niet nu? Het aankomende weekend wordt het mooi weer en dat loopt de sector dan mis.”

Volgens de organisatie hebben de kampeerbedrijven sinds de lockdown al minstens 140 miljoen euro verlies geleden. De organisatie gaat de 25 veiligheidsregio’s benaderen om te bepleiten dat de toiletgebouwen deze week weer open kunnen. De veiligheidsregio’s moeten dat in hun noodverordeningen bepalen.