Toezichthouder: omgang diensten met gegevens moet beter

De geheime diensten gaan in sommige gevallen onrechtmatig om met het verzamelen en verwerken van gegevens. Dit komt onder meer door gebreken aan de inlichtingenwet, concludeert toezichthouder CTIVD in twee rapporten over de omgang van de Algemene en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD) met grote gegevensverzamelingen.

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten onderzocht onder meer de omgang met passagiersgegevens. Deze worden door de diensten onterecht niet aangemerkt als ‘bulkdatasets’, ofwel een grote verzameling van gegevens waarvan veruit de meeste gegevens „geen onderwerp van onderzoek van de diensten zijn en dat ook nooit zullen worden”. Passagiersgegevens zouden wel als bulkdata moeten worden aangemerkt, zodat de diensten bij het verzamelen en verwerken van de gegevens ook aan extra waarborgen moeten voldoen.

Zo is er tussentijds niet gecheckt of de gegevens nog wel belangrijk zijn voor het onderzoek van de diensten. „Er zijn dan ook geen gegevens verwijderd sinds het moment van verzamelen”, schrijft de CTIVD. „In de onderzoeksperiode stonden in de database van de AIVD de passagiersgegevens van miljoenen personen.”

Niet alle problemen met grote datasets komen door de diensten zelf. In sommige gevallen zorgen gaten in de inlichtingenwet voor problemen. Zo staat er geen specifieke regeling in de wet voor het verzamelen en verwerken van bulkdata „op grond van een algemene bevoegdheid”, dus zonder verzameling van gegevens wegens een specifieke onderzoeksopdracht. Dit maakt dat de wet „de fundamentele rechten van personen die niet in onderzoek zijn en dat ook nooit zullen worden” niet genoeg beschermt.

De diensten moeten volgens de wet ‘zo spoedig mogelijk’ aangeven welke grote gegevenslijsten relevant zijn voor onderzoek. Dit „wringt met de aard van bulkdatasets. Het gaat immers om grote gegevensverzamelingen, waarvan op voorhand niet of nauwelijks is te bepalen welke gegevens gedurende de beoordelingsperiode relevant zullen zijn”, zegt de CTIVD. De diensten hebben sommige datasets hierdoor volledig of bijna volledig ‘relevant’ verklaard, zodat ze langer toegang houden tot de gegevens. Dit is volgens de toezichthouder een „kunstgreep”.

Volgens verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bulkdatasets belangrijk. Het is bekend dat het departement en de toezichthouder „van inzicht verschillen over de relevantiebeoordeling”. De commissie die de inlichtingenwet evalueert, neemt dit onderwerp ook mee, aldus het ministerie.