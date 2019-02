Toezicht op CBR door ministerie aangescherpt

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aangescherpt. De instantie kampt onder meer met vertragingen en is onvoldoende bereikbaar voor burgers.

„Op dit moment gaat het niet goed bij het CBR en ik deel uw zorgen rondom de problematiek van het CBR”, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Door de lange doorlooptijden komen mensen in de problemen met de vernieuwing van hun rijbewijs.

De minister wil dat de situatie bij het CBR op korte termijn verbeterd. Ze krijgt maandelijks rapporten van het CBR over de stand van zaken. Verder wordt vanuit het ministerie vaker en intensiever meegekeken bij de gekozen maatregelen en acties die door het CBR in gang zijn gezet.

Het CBR heeft een aantal maatregelen genomen om de problemen het hoofd te bieden. Er wordt onder meer extra personeel aangetrokken en zijn de openingstijden van de klantenservice verruimd. Digitalisering moet het proces bij de instantie uiteindelijk versnellen, maar de invoering hiervan duurt langer.

De verwachting is dat de vertragingen in de doorlooptijden nog tot het najaar duren. Donderdag vindt een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over de problemen bij het CBR.