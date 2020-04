Toeslagen belt ouders die kinderopvangdossiers opvragen

Ouders die hun kinderopvangdossier opvragen om erachter te komen of ze mogelijk onterecht als fraudeur zijn behandeld in de toeslagenaffaire, kunnen hierover binnenkort een telefoontje verwachten van de afdeling Toeslagen. Ambtenaren gaan ouders zelf bellen met de vraag naar welke informatie ze precies op zoek zijn, laat het ministerie van Financiën weten.

Zo moeten ouders sneller en beter worden geholpen. Ouders die complete dossiers kregen, konden hier vaak niet mee uit de voeten. Deze dossiers werden aan ouders in een specifieke zaak (het veelbesproken CAF-11-dossier) gestuurd met alle beschikbare informatie. Wegens privacywetgeving werden grote delen van de pagina’s in enorme multomappen zwart gelakt. Die gelakte dossiers zorgden ervoor dat voormalig staatssecretaris Menno Snel, die al tijden worstelde met de toeslagenaffaire, aftrad.

Het samenstellen van volledige dossiers kost ook veel tijd, zegt Financiën. Ouders en medewerkers van Toeslagen bespreken nu welke vragen ouders hebben en welke informatie daarvoor nodig is. Daarna volgt een afspraak om de antwoorden te bespreken. Het blijft mogelijk om het volledige dossier te ontvangen, maar ouders die dat willen moeten hier mogelijk iets langer op wachten.

In mei worden de eerste ouders gebeld. Het gaat eerst om een kleine groep waarop de nieuwe aanpak wordt getest. Daarna wordt gekeken of die werkt. De Nationale Ombudsman, die toeziet op het contact tussen burgers en de overheid, is gevraagd om mee te kijken met de nieuwe aanpak.