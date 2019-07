Toeslag student met beperking overal gelijk

Studenten die vanwege medische beperkingen geen bijbaan hebben, krijgen binnenkort een toeslag van 300 euro per maand, ongeacht in welke gemeente ze wonen. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) wil dat het bedrag niet meer per gemeente verschilt.

„Deze studenten verdienen allemaal een financiële steun in de rug”, zegt Van Ark. „We willen dat ze hun studie af kunnen maken.”

Het gaat om studenten die naast hun studiefinanciering niet kunnen bijverdienen vanwege een medische beperking. De regeling waarin het bedrag in heel Nederland wordt rechtgetrokken, houdt volgens de staatssecretaris in dat de toeslag voor veel studenten omhooggaat.