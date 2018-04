Toeslag kinderopvang blijft via ouders gaan

Ouders zullen de toeslag voor de kinderopvang zelf blijven ontvangen. Door verbeteringen bij de Belastingdienst verwacht het kabinet dat minder ouders in de problemen zullen komen door hoge terugvorderingen.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de toeslagen vanaf 2020 via de overheidsinstantie DUO meteen naar de organisaties voor kinderopvang zouden gaan. Maar dit plan is nu afgeblazen. Het kabinet stelt dat door verbeteringen bij de Belastingdienst de verandering niet meer nodig is.

De verbeterde dienstverlening van de fiscus rond de kinderopvangtoeslag moet er toe leiden dat minder ouders hoge bedragen moeten terugbetalen. Dat veroorzaakt bij een groep ouders namelijk financiële problemen, vooral bij ouders met lage inkomens en een wisselend inkomen. „Ouders met hoge terugvorderingen kunnen we ook helpen door meer en beter maatwerk in de dienstverlening van de Belastingdienst”, aldus verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark.