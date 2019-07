Toerisme in België naar recordhoogte

In België boekten binnen- en buitenlandse toeristen vorig jaar meer dan 41,3 miljoen overnachtingen, een stijging van 7 procent vergeleken met 2017. Belgen waren goed voor de helft. Nederlanders vormden met 5,15 miljoen overnachtingen de grootste buitenlandse groep, op ruime afstand gevolgd door Fransen, Duitsers en Britten, blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

In totaal werden meer dan 17,5 miljoen toeristen geteld. De helft van de overnachtingen werd geboekt in een hotel, gevolgd door vakantiewoningen, vakantieparken en jeugdherbergen. Het aantal steeg met ruim 10 procent het sterkst in het Brussels gewest. In Vlaanderen was de toename 7 procent en in Wallonië 5 procent. Van de drie landsdelen was Vlaanderen met meer dan 26 miljoen overnachtingen veruit de populairste bestemming.

Het toerisme bij de zuiderburen liep fors terug na de aanslagen van 2016 in Brussel.