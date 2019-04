Toename mazelen door uitbraken in Europa

Er zijn dit jaar in Nederland tot dusver vijftien gevallen van mazelen gemeld. Dat is meer dan in dezelfde periode de afgelopen jaren, aldus staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Toen werden jaarlijks tien tot twintig gevallen van mazelen gemeld.

De meeste patiënten hebben mazelen in het buitenland opgelopen, aldus Blokhuis. In verscheidene Europese landen zijn uitbraken van mazelen. De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) besteden in hun reisadviezen extra aandacht aan vaccinatie tegen mazelen.

In Europa neemt het aantal gevallen van mazelen toe, blijkt uit onderzoek. Dat komt onder meer door een teruglopend vertrouwen in de veiligheid en werkzaamheid van inentingen. In Nederland worden kinderen twee keer ingeënt (na 14 maanden en als ze 9 jaar zijn) tegen mazelen.

Deze week werd bekend dat op een kinderdagverblijf in Den Haag drie kinderen zijn besmet met mazelen. Een van de kinderen heeft de ziekte vermoedelijk opgelopen in het buitenland en daarna de andere kinderen besmet, meldt Blokhuis aan de Kamer. Mazelen is zeer besmettelijk.