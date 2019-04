Toekomst Otten blijft in de lucht hangen

De toekomst van Henk Otten binnen Forum voor Democratie blijft in de lucht hangen. Over zijn rol in de Eerste Kamer wordt eerst met andere leden van de nieuwe senaatsfractie gesproken, zei Theo Hiddema in WNL op Zondag.

Er is in elk geval „geen sprake van royement”, zei het Tweede Kamerlid. De ruzie binnen FVD escaleerde vorige week nadat bekend was geworden dat Otten zonder overleg ruim 30.000 euro uit de partijkas naar zichzelf had overgemaakt.

Volgens Hiddema was het geen „greep uit de kas”. Die terminologie doet Otten „geen recht”. Hij is te „lichtzinnig” geweest. Otten heeft het geld teruggestort toen andere partijbestuurders bezwaar maakten.

Otten was de beoogde fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Hij uitte een week geleden kritiek op partijleider Thierry Baudet. Die zou de partij onder meer te ver naar rechts sturen. Baudet werd verrast door de kritiek, maar deed er in eerste instantie vrij laconiek over.

Heibel bij Forum; Baudet wint eerste slag

Donderdag liep de ruzie verder op. De partij riep Otten op uit het bestuur te stappen. Zijn positie was onhoudbaar geworden „na een greep uit de kas”. Later die avond liet Otten via Twitter aan de wensen van de partij te zullen voldoen. Hij repte van „karaktermoord” door zijn mede-oprichters Baudet en Rob Rooken. Volgens Hiddema moet Otten excuses aanbieden aan Baudet voor de veroorzaakte „commotie”.