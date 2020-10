Toch overleg over gebruik mondkapjes op middelbare scholen

Onderwijskoepels overleggen donderdag met het ministerie van Onderwijs toch over het gebruik van mondkapjes in het voortgezet onderwijs. Maar er is daarover nog geen besluit genomen, benadrukken ingewijden aan het ANP.

Het dringende advies om mondkapjes te gebruiken dat het kabinet woensdag per direct gaf aan mensen die in een publieke binnenruimte zijn, zou juist niet gelden voor scholieren op middelbare scholen. Volgens premier Mark Rutte kon voor hen een uitzondering worden gemaakt, omdat daar al geldt dat de leraar 1,5 meter afstand moet houden van de leerlingen.

De wens om toch mondkapjes te adviseren komt uit het onderwijs, zeggen bronnen. De scholieren zouden ze niet in het klaslokaal op hoeven, maar wel in de gangen en kantine.

Vrijdag komt het kabinet nog met een nadere invulling van het advies om mondkapjes te dragen. Dat gold sinds eerder deze week al in winkels in bepaalde steden, maar sinds woensdag in alle publieke binnenruimtes in het hele land, zo besloot Rutte tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.