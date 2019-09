TK-voorzitter: Baudet had reisje moeten melden

Thierry Baudet had twee reizen met een privéjet van een zakenman „gewoon” bij de Tweede Kamer moeten melden. Het maakt geen verschil of de leider van Forum voor Democratie (FVD) die gunst gebruikte voor zijn politieke werk of niet, zegt Kamervoorzitter Khadija Arib.

HP/DeTijd meldde maandag dat Baudet twee reizen met het vliegtuig van Fokke de Jong, oprichter van SuitSupply, niet heeft gemeld bij het geschenken- of reizenregister van de Tweede Kamer. Volgens Baudet hoefden de reizen niet te worden gemeld aan het Kamerregister. Maar hij gaat daarover met Arib overleggen, zei hij maandag. „Als ik dingen moet melden zal ik dat met plezier doen.” Baudet zegt de kwestie ook in het FVD-bestuur te zullen bespreken.

Eerder dit jaar bleek ook dat twee Kamerleden een vergoeding opstreken omdat ze op grote afstand van Den Haag zouden wonen, terwijl dat niet zo was. Maar de Kamer gaat niet strenger toezien op wat parlementariërs aannemen of opgeven, zei Arib op de eerste Kamerdag na het zomerreces. Dat is „de eigen verantwoordelijkheid van Kamerleden”.