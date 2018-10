Tineke Huizinga CU-kandidaat Senaat

Oud-bewindsvrouw Tineke Huizinga-Heringa (58) is voor haar partij, de ChristenUnie, kandidaat voor de Eerste Kamer.

Huizinga staat op nummer drie bij de Eerste Kamerverkiezingen die volgend jaar gehouden zullen worden. Op nummer één van de CU-lijst staat de huidige senator Mirjam Bikker (36), op nummer twee het huidige Eerste Kamerlid Peter Ester (65). Op nummer vier staat de filosoof Maarten Verkerk (65). Op nummer vijf de jurist Hendrik-Jan Talsma (40).

Momenteel heeft de ChristenUnie in de Senaat drie zetels. De huidige CU-senator Roel Kuiper (56) houdt er volgend jaar mee op.

De beste score die de ChristenUnie in de Senaat heeft gehaald was vier zetels. Dit gebeurde in 1999 en in 2007.

Tineke Huizinga was van 2002 tot 2007 Kamerlid. Daarna was zij staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat in het kabinet-Balkenende IV. Later werd zij in dat kabinet, van februari tot oktober 2010, minister van VROM.