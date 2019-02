Timmermans ziet geen coup zoals Blok

Volgens Stef Blok (Buitenlandse Zaken) was de wijze waarop Jean-Claude Juncker in 2014 tot voorzitter van de Europese Commissie is benoemd een „institutionele staatsgreep”. Maar Frans Timmermans, tweede man van de Europese Commissie, snapt de kritiek niet. „Ik kan dit niet een coup noemen of zo.”

Blok deed zijn uitspraken in een opiniestuk in de Financial Times. Volgens Timmermans is benoeming gegaan zoals in de verdragen is afgesproken. Het enige verschil met het verleden is dat het Europees Parlement heeft aangegeven wie het graag als president van de Europese Commissie zou willen zien.

De minister vindt de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, ook te politiek. Ook die opmerking snapt vicevoorzitter Timmermans niet. Als de commissie gevraagd wordt om oplossingen te vinden voor de migratie is dat „hartstikke politiek”.

Een te politieke commissie ondermijnt zijn eigen objectiviteit, stelt Blok. Hij wijst daarbij op het feit dat Italië niet op het strafbankje is gezet wegens overtreding van de begrotingsregels. De commissie lijkt in die kwestie de regels te hebben gebogen. Nederland stond in deze zaak helemaal alleen, reageert Timmermans. „Alle andere landen steunden de afspraken wel.”

In mei wordt er een nieuw Europees Parlement gekozen. Timmermans is de ‘spitzenkandidat’ van de sociaaldemocraten en zo een kanshebber om Juncker op te volgen.