Timmermans topkandidaat sociaaldemocraten EU

Frans Timmermans is de topkandidaat van de Europese sociaaldemocraten om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Zijn enige rivaal voor de topbaan, de Slowaakse EU-commissaris Maros Sefcovic (Energie), heeft zich teruggetrokken en schaart zich achter de Nederlander.

Volgens de voorman van de Europese sociaaldemocraten, Sergei Stanishev, is Timmermans „een sterke kandidaat”. „Hij staat voor een verandering van richting voor Europa en zet sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en duurzaamheid in het hart van ons verkiezingsprogramma.”

Timmermans (57) trekt ook de PvdA-lijst voor de Europese verkiezingen in mei.

De christendemocraten, die de grootste fractie vormen in het Europees Parlement, kiezen donderdag in Helsinki wie zij als opvolger van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker inzetten: de Duitser Manfred Weber of de Finse oud-premier Alexander Stubb.

Wie uiteindelijk commissievoorzitter wordt, bepalen de EU-regeringsleiders. Ze moeten daarbij rekening houden met de uitslag van de Europese verkiezingen en het Europees Parlement moet ermee instemmen.