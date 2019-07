Timmermans: taak in Brussel aan Von der Leyen

Vicevoorzitter Frans Timmermans kan niet zeggen welke portefeuille voor hem in het verschiet ligt in de volgende Europese Commissie, die op 1 november onder leiding van Ursula von der Leyen aantreedt. „De beslissing over de verdeling van de taken is aan haar”, zei hij in Brussel.

Timmermans wilde tijdens een persconferentie niet antwoorden op de vraag of hij zich ook de volgende vijf jaar met de rechtsstaat gaat of wil bezighouden. De PvdA’er greep naast het door hem fel begeerde voorzitterschap, vooral door verzet van een aantal oost-Europese landen. Timmermans sleepte zowel Polen als Hongarije voor de hoogste Europese rechter vanwege vermeende schending van de rechtsstaat. Ook heeft hij het aan de stok met Roemenië.

„Ik heb met Von der Leyen gesproken en twijfel er niet aan dat de rechtsstaat een belangrijke rol blijft spelen in de volgende commissie. Ik zou er anders ook geen deel van kunnen uitmaken”, aldus Timmermans.