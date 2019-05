Timmermans: rivaal Weber juicht te vroeg

De christendemocraten in het Europees Parlement doen er onverstandig aan de overwinning te claimen in de Europese verkiezingen, vindt hun sociaaldemocratische rivaal Frans Timmermans. Dat lijkt hem, gezien de zware klappen die hun beider partijen hebben gekregen, "een beetje overdreven".

De Europese Volkspartij (EVP) van Manfred Weber, die fors verliest maar de grootste blijft, "heeft ook flinke klappen gekregen. Ik denk dat wij een beetje bescheiden moeten blijven." De twee traditioneel grote partijen zouden zich moeten bezinnen op hun verkiezingsnederlaag, vindt Timmermans.

Timmermans wil voorzitter van de Europese Commissie worden en zoekt daarvoor steun in het Europees Parlement. Hij ziet in de eerste uitslagen "de mogelijkheid van een progressieve meerderheid" en hoopt die te verzilveren.

Hoewel Weber duidelijk maakte dat zijn partij nog altijd de grootste is, toonde hij zich toch nog voorzichtig. “Het belangrijkst is dat de pro-Europese partijen schouder aan schouder staan. We zijn klaar om compromissen te sluiten. Er is geen stabiele meerderheid zonder de EVP."