Timmermans positief over agenda Von der Leyen

Frans Timmermans is positief over de plannen die Ursula von der Leyen wil uitvoeren, mocht ze voorzitter van de Europese Commissie worden. Volgens de Nederlandse huidige eerste vicevoorzitter, die zelf groot kanshebber was om voorzitter Jean-Claude Juncker per 1 november op te volgen maar naast de topfunctie greep, heeft ze veel ideeën waar hij achter staat.

„De aanpak van de klimaatcrisis, minimumloon voor alle Europese werkenden, eerlijke belastingen, de verdediging van onze waarden en de rechtsstaat, dat zijn allemaal dingen die ik de kiezers heb beloofd tijdens de Europese verkiezingen. Het is goed te zien dat ze deel zijn van het programma van Von der Leyen”, twittert hij.

Als het Europees Parlement dinsdagavond zou instemmen met haar voordracht, wordt ze volgens afspraken die de EU-leiders twee weken geleden hebben gemaakt, zijn directe baas. Ze zou de eerste vrouw zijn die leiding gaat geven aan het dagelijks EU-bestuur, waarin Timmermans zijn positie als nummer twee zou bewaren.