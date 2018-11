Timmermans overtuigd van verkiezingswinst

Frans Timmermans denkt dat de sociaaldemocraten de Europese verkiezingen van volgend jaar gaan winnen met hem als topkandidaat. „We zullen voor het eerst in vijftien jaar een sociaaldemocraat hebben als leider van de Europese Commissie”, zei de huidige vicevoorzitter bij de aftrap van de campagne in het Europees Parlement in Brussel.

Velen zeggen dat de socialisten al verloren hebben, maar kijkend naar landen als Spanje, Portugal en Zweden denkt de Nederlander dat winst haalbaar is. Het is nu eerst zaak om mensen bewust te maken van wat er op het spel staat en hen ervan te overtuigen dat het in hun belang is een stem uit te brengen, aldus Timmermans. Hij noemde de lage opkomst bij de vorige verkiezingen „erg teleurstellend”.

Nationalisten waar mensen uit wanhoop op stemmen bieden geen bescherming, aldus Timmermans. „De boodschap van een verenigd Europa is belangrijker dan ooit. We hebben een ommekeer nodig: het meest dringende is dat Europeanen weer gaan geloven in gezamenlijke Europese oplossingen. En dat ze andere Europeanen niet zien als concurrenten of bedreiging, maar als bondgenoten die samen moeten zorgen dat Europa zijn waarden overeind houdt in een wereld waarin de tegenkrachten best sterk zijn, zei hij verwijzend naar bijvoorbeeld Trump en Poetin.

,,Dit is een existentiële verkiezing voor de EU, het gaat om de ziel van Europa”, zei de PvdA’er, die uitkijkt naar de campagne. „Ik ben het gewend op cafétafels te staan. Ik heb zes verkiezingen in Nederland meegemaakt en iedere keer met heel veel plezier.”

De sociaaldemocraten vormen nu de tweede fractie in het EU-parlement en staan er niet best voor in de peilingen. De grootste, de christendemocraten, kiezen deze week hun kandidaat om commissievoorzitter Jean-Claude Juncker op te volgen. Het zijn de EU-regeringsleiders die bepalen wie het wordt, maar het Europees Parlement moet daar wel mee instemmen.