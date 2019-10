Timmermans oogst applaus Europarlementariërs

Frans Timmermans heeft zijn hoorzitting in het Europees Parlement voor zijn nieuwe baan als klimaatchef van de Europese Commissie goed doorstaan. Alles wijst erop dat de PvdA-politicus voldoende steun krijgt van het parlement om de komende vijf jaar als eerste vicevoorzitter te dienen onder Ursula von der Leyen.

Meermaals kreeg hij applaus voor zijn antwoorden op vragen van Europarlementariërs over de ‘Green Deal’ die hij de komende maanden voor elkaar moet krijgen. De Nederlander had duidelijk zijn huiswerk gedaan voor zijn nieuwe functie die op 1 november begint.

In reactie op de opmerking van Esther de Lange (CDA) dat het beoogde transitiefonds voor ‘slachtoffers’ van bijvoorbeeld de sluiting van mijnen en kolencentrales in Spanje en Centraal en Oost-Europa veel te klein is, zei Timmermans dat de EU veel (ook privaat) geld kan mobiliseren. Hij opperde dat rijke landen inclusief Nederland meer bijdragen aan de EU-meerjarenbegroting om lidstaten als Polen mee te krijgen. „Zij hebben recht op Europese solidariteit. „

Op weg naar een klimaatneutraal Europa over 30 jaar is de doelstelling nu dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 halveert. Nederland en zeven andere landen willen een reductie van 55 procent. Dat vraagt om „echt zware maatregelen”, zei Timmermans tegen Bas Eickhout (GroenLinks), die wil dat dat doel snel in een wet wordt vastgelegd. „Daar hebben we nog tijd voor”, zei hij.

Timmermans zei tegen Jan Huitema (VVD) taboes niet te schuwen, maar investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen of waterstof biedt volgens hem meer kansen voor ondernemers dan kernenergie. Hij ziet ook veel ruimte voor innovatie in de landbouw. „Boeren zijn slimme mensen die inzien dat ze ook de omslag moeten maken. Europa moet daar perspectief bij bieden.”

Tegen Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) zei Timmermans dat de veehouderij duurzamer moet, maar dat direct stoppen met landbouwsubsidies een rampspoed zou zijn voor het platteland. Hij wil door de EU gefinancierde campagnes voor Europees vlees niet beëindigen. Maar het kan volgens hem geen kwaad als mensen naar hun dieet kijken.