Timmermans oneens met PvdA-programma

PvdA-politicus Frans Timmermans heeft woensdagavond in een debat een positie gekozen die lijnrecht tegen die van zijn partij ingaat.

In een debat met de Duitse christendemocraat Manfred Weber zei Timmermans er voorstander van te zijn dat het Europees Parlement in Brussel én in Straatsburg vergadert. Vrijwel alle lidstaten willen stoppen met de dure maandelijkse verhuistocht. De PvdA is ook tegen vergaderen in Straatsburg, vanwege de „inefficiëntie, druk op het milieu en maatschappelijke vraagtekens.”