Timmermans kritisch over langere WW-export

PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans, tweede man van de Europese Commissie, nam woensdagavond afstand van het voorstel van de commissie om naar eigen land teruggekeerde werknemers langer een werkloosheidsuitkering te geven.

„Van mij hoeft dat niet”, zei Timmermans in het slotdebat voor de Europese verkiezingen. Een arbeidsmigrant heeft nu, als hij ongewild ontslag krijgt na minstens één dag werken en terugkeert naar huis, recht op drie maanden WW van het land waar hij heeft gewerkt. Voorwaarde is wel dat hij voldoende arbeidsverleden heeft opgebouwd. De commissie wil de zogenoemde WW-export verlengen naar zes maanden.

Nederland verzette zich daar fel tegen. Het kabinet en de Nederlandse EU-parlementariërs waren daarover eensgezind. Zij kregen gedaan dat het Europees Parlement de onderhandelingen over het voorstel uitstelde tot na de verkiezingen.

In het slotdebat noemde GL-lijsttrekker Bas Eickhout het landbouwbeleid van de EU „een schandvlek.” Volgens hem gaat 80 procent van de landbouwsubsidies naar 20 procent van de boeren, te weten de grootste bedrijven. „Mijn partij is ervoor dat af te toppen.” Volgens hem mag een groter bedrijf wel meer subsidie krijgen dan een kleinere onderneming, maar moet aan dat systeem „een bovengrens” zitten.

Zijn stelling werd fel bekritiseerd door CU/SGP-lijsttrekker Peter van Dalen. Volgens hem kloppen de door Eickhout genoemde getallen niet. „U hanteert een vals frame.” Nederlandse boeren zijn „toppers in de wereld”, stelde Van Dalen. „Die moeten wij blijven steunen. Juist als we dat doen, kunnen we met elkaar de omslag maken naar de door minister Schouten bepleite kringlooplandbouw.”

De CU/SGP-lijsttrekker wierp de andere partijen, met name VVD en CDA, voor de voeten dat zij zich bij tijden wel kritisch uitlaten over de macht die Brussel naar zich toetrekt, maar dat zij desondanks in de Eerste Kamer de initiatiefwet van SGP-leider Van der Staaij verwierpen. „Die was nu juist bedoeld om de overdracht van bevoegdheden aan de EU moeilijker te maken.”