Timmermans komt met wegwijzer duurzaamheid

De Europese Commissie wil de discussie over het duurzaamheidsbeleid in de EU voor de komende jaren aanjagen. Vicevoorzitter Frans Timmermans presenteerde woensdag een rapport met scenario’s om de EU tegelijk duurzaam en welvarend te kunnen maken. „Europa kan en zou daarin leidend moeten zijn”, meent hij.

Timmermans’ discussiestuk haakt in op de duurzame ontwikkelingsdoelen die de lidstaten van de Verenigde Naties vier jaar geleden stelden voor 2030. „We doen dit zodat we onze manier van leven in stand kunnen houden en het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen verrijken”, aldus Timmermans. Het draait daarbij om gelijkheid, een gezonde natuurlijke omgeving, en een bloeiende, groene economie waar iedereen van kan profiteren. „Duurzame ontwikkeling begint en eindigt met mensen. Onze taak is niet meer en niet minder dan de planeet veilig te stellen voor alle mensen.”

De commissie schetst de lidstaten drie scenario’s om de overgang naar duurzaamheid te bereiken. Het kan door samen concrete, aan tijd gebonden doelen voor 2030 te stellen. Of, in de politieke besluitvorming in Brussel op alle beleidsterreinen de duurzaamheidsdoelen mee te nemen. De derde optie is om juist te focussen op achterstand in landen buiten Europa en de rest van de wereld vooruit te helpen.

Uitdagingen en mogelijkheden liggen volgens de commissie op het vlak van de kringloopeconomie, energie-efficiënte gebouwen en transportmiddelen en het terugdringen van voedselverspilling.