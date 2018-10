Timmermans kandidaat voor voorzitterschap Europese Commissie

Frans Timmermans stelt zich woensdag kandidaat om namens de Europese sociaaldemocraten voorzitter van de Europese Commissie te worden. De huidige vicevoorzitter wil ook de lijst van de PvdA trekken voor de Europese verkiezingen in mei.

Timmermans maakt zijn niet onverwachte stap woensdagmiddag bekend in Heerlen, bevestigen bronnen in Brussel. Dat doet hij om 17.00 uur in een café in de Limburgse stad waar hij eerder woonde.

Dinsdag werd duidelijk dat de Nederlander de benodigde steun heeft bij sociaaldemocratische partijen in andere landen. Hij heeft steunbetuigingen nodig uit negen lidstaten. Zo is de Duitse SPD ervan overtuigd dat hij een sterk resultaat kan boeken bij de verkiezingen. Timmermans heeft in ieder geval één concurrent in de sociaaldemocratische strijd om ‘topkandidaat’ te worden: de Slowaakse EU-commissaris Maros Sefcovic (Energie).

Mocht hij die strijd winnen, is er nog niets zeker. De christendemocratische EVP-fractie is de grootste in het Europees Parlement en heeft meerdere ijzers in het vuur om de opvolger van Jean-Claude Juncker te leveren: de Duitser Manfred Weber en de Finse oud-premier Alexander Stubb. Ook bij andere politieke families hebben zich kandidaten gemeld. Bij de Europese groenen is dat onder anderen Bas Eickhout (GroenLinks).

Timmermans (57) moet zich eerst nog verzekeren van de steun van zijn eigen PvdA. Paul Tang, die de lijst trok bij de vorige Europese verkiezingen, wil dat opnieuw doen. Mogelijk moeten de leden zich erover uitspreken wie de kar gaat trekken.

Om voorzitter van de Europese Commissie te worden, is niet alleen steun nodig in het Europees Parlement. Het zijn de regeringsleiders die het uiteindelijke besluit nemen.