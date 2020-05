Tientallen voorstellen gemeenten voor aardgasvrije wijken

Nog eens 71 gemeenten hebben een plan ingediend om met een financiële bijdrage van de rijksoverheid woonwijken aardgasvrij te maken. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat subsidie beschikbaar heeft voor ongeveer 25 wijken.

Via het Programma Aardgasvrije Wijken betaalt de rijksoverheid mee aan projecten van gemeenten om woonwijken van het aardgas af te helpen. In een eerste ronde in 2018 kregen al 27 gemeenten een bijdrage toegekend. Eind vorig jaar ging het loket open voor de tweede ronde, waar alle 355 gemeenten voor waren uitgenodigd.

Met deze tweede ronde wil het ministerie meer gemeenten de gelegenheid geven ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van woningen. Een commissie buigt zich over de binnengekomen voorstellen. Rond 1 oktober wordt bekend welke aanvragen worden gehonoreerd. Per project is gemiddeld 4 miljoen euro beschikbaar.

Het stap voor stap aardgasvrij maken van woningen is een van de maatregelen waarmee het kabinet de uitstoot van broeikasgassen de komende decennia wil terugdringen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gemeenten daarin de regie moeten nemen.