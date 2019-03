Tientallen miljoenen extra voor Twentekanalen

De damwanden van de Twentekanalen verkeren in zo’n slechte staat dat ze snel vervangen moeten worden. Dat kost 57 miljoen euro, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Nog eens 15 miljoen is nodig voor de aanpak van grondwaterproblemen.

„De slechte staat van de damwanden is dusdanig, dat er op korte termijn grootschalig onderhoud noodzakelijk is om de veiligheid (scheepvaart, recreanten en stabiliteit secundaire keringen) te waarborgen”, aldus de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer. De vervanging van de 14 kilometer damwanden wordt tien tot vijftien jaren naar voren gehaald.

Inclusief het baggerwerk om het kanaal te verdiepen is nu in totaal 180 miljoen euro gereserveerd voor het project. Het moet in het derde kwartaal van 2023 klaar zijn. De Twentekanalen zijn een belangrijke verbinding tussen Nederlandse havens en de rest van Europa.