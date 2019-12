Tiental gedupeerden toeslagenaffaire krijgt geld niet vóór kerst

Een tiental gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgt toch niet voor Kerstmis compensatie uitbetaald. Het kabinet had dat de Tweede Kamer beloofd, maar kan dat niet waarmaken. Van „een of twee handen vol” mensen heeft de Belastingdienst geen rekeningnummer, naam en/of contactgegevens, zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën).

Hoekstra zegt „alles op alles te zetten” om alle ouders die daar recht op hebben nog voor kerst hun geld over te maken. Maar een kleine groep is „onvindbaar en dan staan we natuurlijk ook met de handen gebonden. Daar vraag ik dan ook wel enig begrip voor.”

De minister van Financiën, die zich na het aftreden van verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel over de Belastingdienst heeft ontfermd, vindt niet dat Snel de Kamer te veel heeft beloofd. „Hij heeft volstrekt terecht gezegd: we gaan deze uitbetaling doen.” Maar hij vindt het „vervolgens ook logisch” dat de fiscus daaraan niet kan voldoen als de benodigde gegevens ontbreken.

Hoekstra gaat na om hoeveel mensen het precies gaat en hij stuurt de cijfers volgende week naar de Kamer.